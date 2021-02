Das Center for Applied European Studies lädt ein weiteres Mal im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Think Europe – Europe thinks" zu einer Online-Veranstaltung ein. Dieses Mal mit einem Vortrag von Professorin. Angelika Nußberger zum Thema Menschrechte.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Think Europe – Europe thinks" lädt das Center for Applied European Studies in Kooperation mit hr-iNFO zu einem Online-Vortrag von Prof. Dr. Dres. h.c. Angelika Nußberger zu dem Thema "Menschenrechte in Europa". Angelika Nußberger ist ehemalige Richterin am EGMR, Professorin an der Universität zu Köln und Verfassungsrichterin in Bosnien-Herzegowina.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und geht von 18 bis vorraussichtlich 19:30 Uhr. Hier geht's zum Livestream .