WeltraumWagner verlässt das Studio und entdeckt das ESOC in Darmstadt. Und Sie können live dabei sein.

Von Asteroiden bis Weltraumschrott: Unser Experte Dirk Wagner präsentiert mit seinem Podcast "WeltraumWagner" Wissenswertes aus Raumfahrt und Weltraumforschung. Am 11. November sendet "WeltraumWagner" live aus dem „European Space Operations Centre“ (ESOC) in Darmstadt. Dirk Wagner und Oliver Günther gehen der aktuellen Mission des deutschen ESA-Astronauten Matthias Maurer auf den Grund.

Was macht Matthias Maurer eigentlich auf der ISS? Was steckt hinter seiner Mission „Cosmic Kiss“ - und warum wird er auf der internationalen Raumstation sogar mit Beton experimentieren? Aus dem ESOC wurden schon etliche Missionen von Satelliten und Raumsonden erfolgreich gesteuert. „WeltraumWagner“ wird live aus dem Hauptkontrollraum berichten und dabei auch erklären, welche Rolle das ESOC im Kampf gegen gefährlichen Weltraumschrott spielt.

Sie können nicht nur per Livestream in Bild und Ton mit dabei sein, sondern auch in der Sendung selbst ihre Fragen stellen. Den Link zum Livestream finden Sie kurz vor der Veranstaltung hier auf dieser Seite.

