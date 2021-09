Was dürfen wir uns von der Zukunft erhoffen? Die Vortragsreihe "Zukunft Mensch" der Polytechnischen Gesellschaft beschäftigt sich mit den wichtigen Fragen, die auf uns und auf die auf uns nachfolgenden Generationen zukommen.

Die neue Vortragsreihe der Polytechnischen Gesellschaft startet am 5. Oktober 2021 mit Professor Dr. Martin Saar von der Goethe-Universität Frankfurt, der sich in seinem Vortrag mit der Teilhabe an unserer Demokratie beschäftigt: Wie lassen sich die Diversität und das demokratische Gleichheitsethos miteinander in Einklang bringen?

Prof. Dr. Martin Saar Bild © Peter Holl

Deutschland ist vielfältiger, heterogener geworden, geprägt durch unterschiedliche kulturelle Sensibilitäten und konfrontiert mit neuen Anliegen, die sich auch auf kollektive Identitäten beziehen. Lebensstile und Lebensweisen sind vielfältig ausdifferenziert, Migrationsgeschichten gehören zum Erfahrungsschatz vieler Familien. Zugleich müssen immer noch große Teile der Bevölkerung Diskriminierungs- und Ausschlusserfahrungen machen, die oft strukturelle Ursachen haben. Die Frage in der oft sehr emotional geführten Debatte ist, wie die Demokratie der Bundesrepublik mit Pluralität und Diversität zurechtkommt. Welche politischen Forderungen nach Teilhabe, Anerkennung und Repräsentation sind unabweisbar? Widerspricht ihre Einlösung dem demokratischen Ethos der Gleichheit? Gibt es Möglichkeiten, die unterschiedlichen Perspektiven auf Gemeinsames zu richten.

Diese derzeit kontrovers diskutierten Fragen stellen eine der Herausforderungen dar, mit denen die Demokratie - nicht nur in der Bundesrepublik - gegenwärtig konfrontiert ist. Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis beschäftigen sich auch in den kommenden Veranstaltungen mit wichtigen Fragen, die sich heute der Demokratie stellen.