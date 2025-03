Was erhofft sich Trump vom geplanten Telefongespräch mit Putin? Wie stark ist Putins Russland militärisch? Und wie sollte sich die EU in dieser Situation verhalten? Abwarten was Putin und Trump möglicherweise aushandeln oder doch weiter entschlossen Waffen an die Ukraine liefern? Ein Gespräch mit Nico Lange, Militärexperte.