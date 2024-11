130.000 Jobs in deutscher Autoindustrie in Gefahr? "Chinesen sehr ernsthafte Konkurrenten"

130.000 Jobs sind in der deutschen Autoindustrie in Gefahr. Zu dieser düsteren Prognose kommt die Deutsche Bank. Dass es der Branche nicht gut geht und sie vielleicht sogar in einer veritablen Krise steckt, das ist allerdings nicht neu. Eric Heymann, ist Wirtschaftswissenschaftler von Deutsche Bank Research und beschäftigt sich seit Jahren mit der Automobilindustrie. Bei hr INFO berichtet er über die Probleme dieser einst so erfolgreichen Branche.