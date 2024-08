47 Jahre nach dem Tod von Elvis Presley: Wo der King weiterlebt

Heute vor genau 47 Jahren stirbt Elvis Presley in dem Badezimmer seines Hauses in Memphis. Obwohl das so lange her ist, für viele lebt der "King" weiter: mit seiner Musik, seinem Lebensstil, vielleicht auch wegen seiner Schwächen. Maria Hesterberg, Chefin der Elvis Presley Gesellschaft, erklärt diese Faszination. Die Elvis Presley Gesellschaft organisiert seit 22 Jahren das European Elvis Festival in Bad Nauheim, dass immer wieder Menschen anzieht, die nicht genug bekommen können von Elvis.

Veröffentlicht am 16.08.24 um 13:00 Uhr