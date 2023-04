Am Samstag werden in Deutschland die letzten Atomkraftwerke vom Netz genommen. Was dann folgt, hat das Atomkraftwerk Biblis schon hinter sich: 2011 wurde hier der letzte Strom produziert, seit 2017 wird es Stück für Stück zurückgebaut. Ein nicht nur langwieriger, sondern auch aufwendiger Prozess. Anna Vogel berichtet über den aktuellen Stand der Arbeiten.