Wegen des US-Inflationsbekämpfungsgesetzes sieht der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange (SPD), die Gefahr, dass europäische Unternehmen massiv benachteiligt würden. Man müsse die USA davon überzeugen, dass sie sich "auch mal wieder an die internationalen Regeln halten sollten", so Lange in hr-iNFO.