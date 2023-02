Boddenberg: Keine Fristverlängerung für Grundsteuer-Erklärung in Hessen

Podcast Boddenberg: Keine Fristverlängerung für Grundsteuer-Erklärung in Hessen

Bis Ostern bekommen säumige Eigentürmer ein Erinnerungsschreiben für die Grundsteuer-Erklärung, sagte Hessens Finanzminister Boddenberg (CDU) in hr-iNFO. Bisher hätten 76 Prozent der hessischen Eigner ihre Erklärung abgegeben. Eine Frisverlängerung wie in Bayern werde es in Hessen nicht geben.

Zur Pressemitteilung: Hessisches Finanzministerium erinnert säumige Eigentümer an Grundsteuer-Erklärung