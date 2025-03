Heute vor 10 Jahren zerschellt ein Germanwings-Flugzeug an einem Bergmassiv in den französischen Alpen. Alle 150 Menschen an Bord sterben. Zu den Opfern gehören auch Schülerinnen, Schüler und Lehrerinnen des Joseph-König-Gymnasiums in Haltern. Der ehemalige Schulleiter Ulrich Wessel begleitet bis heute Angehörige und Freunde der Opfer auf dem Weg zum Jahresgedenken am Ort des Absturzes.