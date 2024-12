Die Lage in Syrien: "Haben unseren Einfluss verloren"

Für viele unerwartet scheint der Bürgerkrieg in Syrien wieder aufgeflammt zu sein. Kann Präsident al-Assad noch auf die Unterstützung Russlands und des Iran hoffen? Wie setzen sich die Rebellen zusammen und was sind ihre unterschiedlichen Absichten? Ein Gespräch mit Dr. Andreas Reinicke, ehemaliger Botschafter in Damaskus, jetzt Direktor des Deutschen Orient-Instituts.