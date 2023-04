Schottergärten sind gerade in Neubaugebieten sehr beliebt, weil sie vermeintlich Arbeit ersparen. In vielen Städten, darunter auch Frankfurt, werden Hausbesitzer nun aber dazu gezwungen, die Flächen wieder zu entsiegeln. Das kann teuer werden. Warum die Städte diesen Schritt gehen und was das Problem bei den Schottergärten ist, erklärt Biologe Ulf Soltau im Gespräch mit hr-iNFO.