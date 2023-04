Die Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei in gut einem Monat ist eine Schicksalswahl, sagt der Politikwissenschaftler Burak Çopur in hr-iNFO: Die Menschen würden letztlich entscheiden, ob sie zu einer parlamentarischen Demokratie zurückkehren oder ein autokratisches System weiter fortsetzen wollten. Faktisch sei die Wahl für Erdoğan gelaufen, meint Coput. Er werde jedoch alles daran setzen, die Niederlage abzuwenden. Es komme nun darauf an, wie die Opposition aufgestellt sei, um die Wahlen zu schützen.