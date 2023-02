Janine Wissler (Linke) ist eigentlich als Prozessbeobachterin in Ankara. Als sie vor zwei Tagen zu Gesprächen mit Vertretern der prokurdischen Partei HDP in Diyarbakır war, wurde sie Zeugin des schweren Erdbebens. Die Lage in der Nacht sei chaotisch gewesen, sagt sie im Gespräch mit hr-iNFO, zudem sei es eiskalt in den Erdbebengebieten. Schnelle internationale Hilfe sei dringend notwendig, um die Menschen aus den Trümmern zu holen und die zu versorgen, die alles verloren haben.