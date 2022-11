Der ehemaliger Nationalspieler, der nach seiner aktiven Karriere seine Homosexualität öffentlich gemacht hat, ärgert sich über die WM-Vergabe an Katar. Er war dort, hat mit vielen Menschen gesprochen und kritisiert die Umstände sehr deutlich. Der ARD-Experte bei der WM will sich aber seine Freude am Fußball nicht nehmen lassen: Er trenne zwischen Spiel und Event. Wie, das erklärt er im Gespräch mit hr-iNFO.