Gewalt gegen Frauen verhindern - "Wir brauchen Gelder"

Fast täglich wird ein sogenannter Femizid begangen, also ein Mord an einer Frau, der maßgeblich mit ihrem Geschlecht zu tun hat. Alle drei Minuten sind Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. Die Täters sind oft Partner oder kommen aus der eigenen Familie. Fiona Ruff ist Mitglied in der Frauenorganisation „Zonta“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat die Lebenssituation von Frauen zu verbessern. Wie das gelingen kann und woran es derzeit noch mangelt, erzählt sie im Gespräch mit hr INFO.

Veröffentlicht am 24.11.24 um 23:00 Uhr