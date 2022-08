Seinen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Cherson leitet Andrej Pastuschenko derzeit von außen per Telefon. Denn als er zu Beginn des Krieges seine Familie in Sicherheit brachte, wurde die Region von Russen besetzt. Das Getreide, das seine Mitarbeiter dort ernten können, kann nicht exportiert werden, denn es gibt keinen Zugang zur Ukraine, sagt Pastuschenko im Interview mit hr-iNFO. Und die Preise, die ihnen russische Zwischenhändler anbieten, seien extrem niedrig. Alle seine Mitarbeiter und er selbst hofften nun auf eine Befreiung durch die ukrainische Armee, denn unter ukrainischen Bedingungen sei alles viel besser gewesen. Eine Möglichkeit wegzulaufen, gebe es derzeit nicht.