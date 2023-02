mRNA: Spätestens seit Corona hat davon wahrscheinlich schon jeder einmal etwas gehört. Das Verfahren hat der Welt in kürzester Zeit zu einem Impfstoff gegen Covid-19 verholfen. In Zukunft soll dieser Mechanismus auch gegen Krebs helfen können. Die neusten Erkenntnisse und wie weit die Forschung schon ist, hat ein Kongress in Kassel gezeigt. Der Biochemiker und Gastgeber des Kongresses, Martin Eilers macht Hoffnung auf zwei neue, bahnbrechende Möglichkeiten, Krebs zu bekämpfen.