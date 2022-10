Kühe melken - egal ob ein paar Kilometer weiter Raketen einschlagen ... Andrej Pastuschenko verwaltet eine landwirtschaftlichen Betrieb in der Ukraine in der Region Cherson. Er ist bereits kurz nach Ausbruch des Krieges geflohen, hält aber seitdem täglich Kontakt zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie alle versuchen den Betrieb am Laufen zu halten. Wie funktioniert das nach sieben Monaten Krieg?