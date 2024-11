Lange Suche nach deutschem Atommüllendlager: „Das ist nicht hinnehmbar“

Von den Atomkraftwerken in Deutschland übriggeblieben ist hochradioaktiver Atommüll. Bisher steht dieser in Zwischenlagern - wie in Biblis. 2046 läuft dafür allerdings die Genehmigung aus. Dann sollte im Idealfall ein Atommüllendlager bereitstehen um den radioaktiven Müll aufzunehmen. Warum die Suche nach einem geeigneten Standort so lange dauert und ob das so tragbar ist, erklärt Klaus-Jürgen Röhling, Professor für Endlagersysteme an der TU Clausthal bei uns im Gespräch.

Veröffentlicht am 05.11.24 um 07:00 Uhr