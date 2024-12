Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland wird demnächst eine neue Regierung die Amtsgeschäfte übernehmen, in beiden Ländern geschieht das vor Ende der regulären Amtspreriode. Armin Laschet (CDU) ist im Vorstand der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. Welche Unterschiede es zwischen den Situationen in beiden Ländern gibt und was es aus seiner Sicht jetzt braucht, hat er im Gespräch mit hr INFO erklärt.

Veröffentlicht am 06.12.24 um 07:00 Uhr