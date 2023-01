Last Minute Tipps für die Grundsteuererklärung

Am 31. Januar läuft die verlängerte Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung ab. Bislang haben nur etwa die Hälfte der Eigentümer das Formular ausgefüllt. Für viele heißt es also jetzt noch: Gas geben und durch. Aber was passiert, wenn man es nicht rechtzeitig schafft? Und wie kompliziert ist das eigentlich? Jörg Leine, Steuerexperte bei finanztip.de, beantwortet die wichtigsten Fragen.