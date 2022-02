Der vorläufige Stopp von Nord Stream 2 durch die Bundesregierung und die EU-Sanktionen gegen Russland werden Folgen haben: Sie treiben die Preise für Erdgas wohl weiter nach oben. Und die Geschäfte mit den hunderten Organisationen, Unternehmen und einzelnen Personen auf der Sanktionsliste der EU werden ausgebremst. Was bedeutet das für die deutsche Unternehmen, die in der Region aktiv sind? Michael Harms, Geschäftsführer der Interessenvertretung Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft, sieht die bisher guten Geschäfte mit der Ukraine und Russland in Gefahr.