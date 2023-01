In der Diskussion über mögliche Milliardenverschwendung bei PCR-Tests hat Ärztefunktionär Frank Ulrich Montgomery auf den medizinischen Erfolg verwiesen. Es sei "nicht so ganz das große Thema", dass die Testmaterialien 2020 deutlich günstiger zu kaufen gewesen seien als von Ärztevertretern in Preisverhandlungen angegeben, so der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes in hr-iNFO.