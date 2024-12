Mpox - Affenpocken auf dem Vormarsch in Deutschland?

In NRW trat kürzlich ein neuer Krankheitsfall durch das Mpox-Virus auf - der erste Fall in Deutschland liegt bereits zweieinhalb Jahre zurück. Bislang wurden bundesweit 3.800 Fälle an das RKI gemeldet. Die meisten Erkrankungen verlaufen zwar relativ mild. Doch wie ist die aktuelle Lage und wie kann man sich schützen? hr INFO-Moderator Werner Schlierike Gespräch mit dem Virologen Hendrik Streek.