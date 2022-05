Sie waren schon Kollegen, bevor sie Politiker wurden: Vor 50 Jahren trafen sich Bodo Ramelow (Linke) und Volker Bouffier (CDU) bei Karstadt in Gießen - der eine als Lehrling, der andere als Verkäufer in der Heimwerker- und Campingabteilung. Und auch wenn sie später poltisch oft nicht einer Meinung waren, hat der Linke den Konservativen auf Länderebene immer als verlässlichen Partner empfunden. Bouffiers Art und Weise, Hessen zu regieren, habe bei ihm Hochachtung ausgelöst, sagt Ramelow in hr-iNFO.