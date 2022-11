Ein Bündnis aus fünf Parteien will die Wählerinnen und Wähler zur Abwahl von Frankfurts OB Feldmann mobilisieren. Und auch prominente Frankfurter werben dafür, beim Bürgerentscheid an diesem Sonntag mit "Ja" zu stimmen. Doch es gibt auch Bürgerinnen und Bürger, die das Frankfurter Stadtoberhaupt unterstützen: Die Allianz "Team Feldmann" setzen sich für Feldmanns Verbleib im Amt ein. Mit dabei ist der Frankfurter Rechtsanwalt Dr. Michael Marquardt. Er hält die Kampagne gegen Feldmann für irrational und politisch stillos, sagt er in hr-iNFO.