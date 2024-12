Das Sportjahr 2024 hatte so einiges zu bieten - vor allem mit zwei Großereignissen, der Fußball EM in Deutschland und den Olympischen Spielen in Paris. Dazu gehören auch erfüllte sowie gescheiterten Träume vom großen Triumph und einem Platz auf dem Siegertreppchen.

Veröffentlicht am 23.12.24 um 09:20 Uhr