Beinahe täglich hört man von Geflüchteten, die sich mit Booten aus Tunesien auf den Weg nach Europa machen und dabei im Mittelmeer ertrinken. Der Maghreb-Staat steckt in einer Wirtschafts- und Politikkrise. In der EU machen sich mehr und mehr Verantwortliche Sorgen darüber, was sich da zusammenbraut. Kritiker werfen jedoch ein, dass gerade die EU durch ihre Asylpolitik Leid und Instabilität schaffe.