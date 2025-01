Unmotiviert auf der Arbeit - was tun?

Laut einer Umfrage der Beratungsfirma EY ist knapp über die Hälfte der Beschäftigten in Großbetrieben nicht mit voller Motivation bei der Arbeit. Professor Rüdiger Trimpop hat an Friedrich-Schiller-Universität Jena den Lehrstuhl für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie inne und erkärt woran das liegt und was man dagegen tun kann.