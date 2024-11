Die Waffenruhe im Libanon zwischen Israel und der Hisbollah ist in Kraft. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie bestehen bleibt? Könnte die Waffenruhe ein Schritt sein, um dauerhaft Frieden zu gewährleisten? Was braucht es dafür? Ein Gespräch mit Dr. Jan Busse, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Internationale Politik und Konfliktforschung, Bundeswehr Uni München.

Veröffentlicht am 28.11.24 um 09:00 Uhr