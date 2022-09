Comedian Henni Nachtsheim ist seit seiner Kindheit glühender Eintracht-Fan. Dass die Hessen jetzt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Champions Leagie spielen, kam für ihn zwar nicht komplett unerwartet, aber unglaublich findet er es trotzdem. Im Interview spricht er über hessische Großmäuler und das, was er auf dem Weg zum Stadion tut, damit die Eintracht gewinnt.