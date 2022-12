Überall ist unsere Hilfe gefragt. Derzeit mehr denn je - ausgelöst durch diverse Krisen in der Welt. Viele Hessinnen und Hessen engagieren sich in der humanitären Hilfe. Aber was treibt diese Menschen eigentlich an und macht Helfen wirklich glücklich? Anne Böckler-Raettig ist Psychologin an Professorin an der Uni Würzburg. Sie leitetet dort die Abteilung soziale Kognition und beschäftigt sich genau mit diesen Fragen.