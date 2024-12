Wirtschaftsminister Mansoori (SPD) über VW in Baunatal: "Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz"

Rund 1800 Leiharbeitern und Beschäftigten mit befristeten Verträgen bei VW in Baunatal bangen derzeit um ihre Arbeitsplätze, denn das VW-Management hat den Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt. Der hessische Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori von der SPD war auch in Baunatal, hat die Betriebsversammlung gestern miterlebt und berichtet von der Stimmung, aber auch davon, was die Politik tun kann, um zu unterstützen.