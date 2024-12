Zu milde Strafen für Vergewaltiger in Deutschland?

Vergewaltigung ist eines der schäbigsten Verbrechen, kann Leben zerstören. Trotzdem haben die allermeisten Täter offenbar wenig oder nichts zu befürchten. Zahlen aus der Kriminologischen Forschung zeigen: nicht mal eines von 100 Vergewaltigungsopfern in Deutschland erlebt die Verurteilung seines Vergewaltigers. Was oft etwas mit der schwierigen Beweislage zu tun hat. Und selbst die wenigen Verurteilten kommen oft nicht ins Gefängnis, jeder Zweite wird nur zu einer Bewährung-Strafe verurteilt. hr INFO Moderator Gerd Kuhn hat mit mit Prof. Martin Rettenberger gesprochen. Er ist Direktor der Kriminologischen Zentralstelle, einer Forschungs- und Dokumentationseinrichtung von Bund und Ländern in Wiesbaden.