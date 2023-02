Zur Lage in der Türkei: "Man hätte die türkische Armee mobilisieren können"

Podcast Zur Lage in der Türkei: "Man hätte die türkische Armee mobilisieren können"

Die Zahl der Toten in den Erdbebengebieten steigt täglich weiter. Damit steigt auch die Kritik an der Regierung: Sie hätte zu langsam reagiert und auch im Vorfeld viele Fehler gemacht. Wird das auch die bald anstehende Wahl in der Türkei beeinflussen? Ein Gespräch mit dem Türkeiexperten Professor Savas Genc.