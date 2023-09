Das Ende der Leihscooter in Paris - wie steht's um die E-Scooter in hessischen Städten?

Seit 1. September gilt das Verbot für Leihscooter in Paris. In hessischen Städten sind sie derweil immer noch unterwegs und auch umstritten, denn einerseits sollen sie die Mobiltiät verbessern, andererseits sind sie vielen ein Hindernis. Wie gehen die Städte in Hessen damit um?