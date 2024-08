Kevin Costner: „Wir stecken gerade fest in unserer Ideologie – Amerika muss mehr sein als das“

24 Jahre ist es her, dass sich Kevin Costner mit „Der mit dem Wolf tanzt“ ein Denkmal setzte. Jetzt kommt der Schauspieler und Regisseur wieder mit einer Wild-West-Geschichte ins Kino. Simone von der Forst spricht exklusiv mit Kevin Costner über seinen neuen Film „Horizon“ und möchte wissen: „Was ist eigentlich so faszinierend am Wilden Westen?“