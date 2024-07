Es ist kein Termin zum Feiern. Am Donnerstag ist es zehn Jahre her, dass Papst Franziskus Rainer Maria Woelki zum Kölner Erzbischof ernannte. Unter ihm rutschte die Diözese im Zuge der Missbrauchsaufarbeitung in eine massive Vertrauenskrise.

Veröffentlicht am 11.07.24 um 07:00 Uhr