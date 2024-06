Die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos ist in diesem Jahr in Deutschland regelrecht eingebrochen: nur noch etwa 12% der im Mai zugelassenen Wagen sind E-Autos. Eine Folge der beendeten Förderung von elektroangetriebenen Autos. Zum Vergleich: In Norwegen etwa liegt die Neuzulassungsquote von E-Autos bei 90%. Sind E-Autos schlicht viel zu teuer? Geht der Ausbau der Lade-Infrastruktur viel zu langsam voran? Hat das E-Auto miittlerweile auch ein Image-Problem?

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 25.06.24 um 08:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr