Zum ersten Mal könnte die rechtspopulistische FPÖ bei der Wahl am Sonntag in Österreich zur stärksten Kraft im Parlament werden. Doch ob ihr stramm rechter Parteichef Herbert Kickl Kanzler wird, steht in dem Fall trotzdem nicht fest. Er müsste Koalitionspartner finden.

Veröffentlicht am 27.09.24 um 08:45 Uhr