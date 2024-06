Wegen der Bedrohung durch Russland will Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr stärken. Er will unter anderem für ein neues Wehrpflichtmodell die vor 13 Jahren ausgesetzte Erfassung von Wehrfähigen wieder aufbauen. Was sagen junge Leute in Hessen zur möglichen Wiedereinführung der Wehrpflicht?

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 12.06.24 um 07:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr