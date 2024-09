Neue Zahlen haben es dieser Tage wieder deutlich gemacht: Die Altersarmut in Deutschland steigt immer weiter an. Mittlerweile ist etwa jeder fünfte Rentner und jede fünfte Rentnerin von Armut betroffen. Frauen beziehen im Schnitt fast 50 Prozent weniger als Männer. Was müsste also von Seiten der Politik getan werden?

Veröffentlicht am 04.09.24 um 07:00 Uhr