Vor der Bundestagswahl beschäftigen wir uns mit allen Parteien, die die Chance haben, in den Bundestag zu ziehen. An diesem Montag ist es die CDU, die nach einer aufregenden Bundestagswoche ihren Bundesparteitag in Berlin abhält. Wie wirken sich die Ereignisse der vergangenen Woche auf die Partei aus? Welche Themen spielen neben Migration im Wahlkampf noch eine Rolle? Und welche Koalitionspartner wären denkbar, falls die CDU als stärkste Partei aus der Wahl hervorgeht?

Veröffentlicht am 03.02.25 um 08:00 Uhr