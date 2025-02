Vor der Bundestagswahl beschäftigen wir uns mit allen Parteien, die die Chance haben, in den Bundestag zu ziehen. An diesem Mittwoch ist es die AfD, die laut Umfragen um die 20 Prozent erreichen könnte. Zugleich stuft der Verfassungsschutz die AfD in Teilen als gesichert rechtsextremistisch ein. Was sind die Ziele der Partei für die Zeit nach der Wahl?

Veröffentlicht am 05.02.25 um 08:50 Uhr