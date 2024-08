Am 1. September wird in Sachsen und Thüringen gewählt, zwei Wochen später in Brandenburg. In Sachsen und Thüringen wird die, als gesichert rechtsextrem eingestufte, AfD vermutlich um die 30 Prozent erreichen. Wie sehen die neuesten Umfragewerte aus? Warum spielen Krieg und Frieden derzeit eine so große Rolle im Wahlkampf?

Veröffentlicht am 23.08.24 um 07:00 Uhr