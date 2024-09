Der Trend geht zum Optimum: beim Schlafen, beim Essen, bei der Fitness. Biohacking soll uns dabei helfen, die eigene Biologie besser zu verstehen und so unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit zu steigern. Jede vierte Person in Deutschland nutzt dafür Sport-Apps, Fitness-Tracker und andere Optimierungs-Gadgets. Aber was bringt das ganze Tracken wirklich? Verbessert sich die Gesundheit tatsächlich oder setzt es uns vor allem unter Druck?

Veröffentlicht am 10.09.24 um 08:00 Uhr