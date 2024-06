Das Praktikum als Talente-Pipeline: Werben um die Fachkräfte von morgen

Viele Firmen auch in Hessen suchen verzweifelt nach Fachkräften- ob Handwerk, IT, Logistik oder in der Landwirtschaft - überall werden Leute gebraucht. Doch wie gelingt der Einstieg in eine Ausbildung und später ins Berufsleben am besten? Vielleicht mit einem Praktikum! Wir wollen fragen, wie junge Leute am besten ein Praktikum finden, ob der Sprung von dort in die Ausbildung und ins Berufsleben gelingt, welche Regeln heute für eine Praktikum auch für Hochschulabsolventen gelten und ob es die "Generation Praktikum" eigentlich wirklich gibt?

24.06.24