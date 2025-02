Am Sonntag ist es so weit: Es wird gewählt in Deutschland. Ein neuer Bundestag muss bestimmt werde und damit auch die zukünftige Bundesregierung. Deutschland hat kurze, aber zum Teil heftige Wochen des Wahlkampfes hinter sich. Wie ist die derzeitige Stimmung und wie lief der Wahlkampf in Hessen?