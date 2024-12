Die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 findet in Saudi-Arabien statt. Die Fifa gab dem Königreich am Mittwoch trotz Kritik an der dortigen Menschenrechtslage den Zuschlag für das Turnier. NGOs und Fanvertreter übten scharfe Kritik: Die Vergabe des Turniers an Saudi-Arabien gefährde Menschenleben und entlarve die leeren Menschenrechtsversprechungen der Fifa.

Veröffentlicht am 12.12.24 um 09:00 Uhr